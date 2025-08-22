الجوية الداخلية: إطلاق أوّل رحلة بين العاصمة وتمنراست

أعلنت الخطوط الجوية الداخلية عن إطلاق أوّل رحلة منتظمة لها يوم الاثنين 25 أوت الجاري، وتربط بين الجزائر العاصمة وولاية تمنراست.

وأكد بيانٌ للشركة أنه سيتم تشغيل هذه الرحلة الافتتاحية على متن طائرة من طراز “بوينغ 737-800”. بما يضمن للمسافرين الراحة والأمان واحترام المواعيد وفقًا للمعايير الدولية.

وتندرج هذه الرحلة ضمن خدمة عمومية ذات بعد استراتيجي، ولتلبية احتياجات التنقل لفائدة المواطنين.

وكذا لتعزيز الربط الجوي بين مختلف مناطق الوطن، بما يدعم التكامل الوطني ويواكب مساعي الدولة في تطوير المنظومة الوطنية للنقل الجوي.