الجياسكا تحذر أنصارها قبل موقعة الترجي التونسي

بعثت إدارة شبيبة القبائل، برسالة تحسيسية إلى أنصارها، قبل القمة المرتقبة سهرة اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 22:00، أمام الترجي التونسي.

ونشرت إدارة الكناري، بيانا عبر حسابها على “فيسبوك” تحذر فيه جمهورها، من مغبة استعمال الألعاب النارية والشماريخ. خلال المباراة المندرجة ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما ذكّر ذات المصدر، عشاق اللونين الأخضر والأصفر. بأن “الكاف” عاقبت الفريق ماليا بقيمة بـ 30 ألف دولار، بعد استخدام الجمهور، الألعاب النارية. خلال لقاء الجولة الـ 5 من المجموعات، أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي.

مشيرة إلى أن الجمهور القبائلي، معروف تقليديا بشغفه وتفانيه وروحه الرياضية، ولا أحد يشكك في وفائه للصورة التي يملكها.

داعية في الأخير كل محبي الفريق، الذين سيتنقلون إلى 5 جويلية، للمساهمة في إنجاح الموعد الكروي لشمال إفريقيا، المرتقب سهرة اليوم أمام ممثل الكرة التونسية.