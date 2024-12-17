“الجياسكا” ترتقي لصدارة الرابطة المحترفة و وفاق سطيف يسقط داخل الديار أمام أتلتيك بارادو

تمكن نادي شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، من الإرتقاء إلى صدارة سلم ترتيب الرابطة المحترفة، بعد الفوز أمام مولودية البيض، بثلاثية نظيفة.

في المباراة التي تندرج ضمن تسوية رزنامة الجولة العاشرة، من الرابطة المحترفة.

وبهذا الفوز رفعت كتيبة المدرب، عبد الحق بن شيخة، رصيدها للنقطة الـ21، مع تبقي مواجهة مؤجلة أمام شباب بلوزداد. فيما تجمد رصيد مولودية البيض بعد هذه الخسارة عند النقطة الـ11 في المركز 15 في الترتيب العام.

كما فشل وفاق سطيف، في تحقيق الفوز في ثاني مباراة على التوالي داخل الديار، وتعرض لخسارة قاسية، بملعب 8 ماي 45، أمام أتلتيك بارادو، برسم تسوية الجولة التاسعة، بنتيجة هدفين مقابل هدف. مفوتا بذلك فرصة خطف الصدارة، وتجمد رصيده عند النقطة الـ19، في المركز الثالث. فيما إرتقي “الباك” للمركز 12 برصيد 13 نقطة.

أما لحساب تسوية رزنامة الجولة السابعة، حقق شباب بلوزداد، الفوز أمام الضيف، شباب بلوزداد، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد. ليرفع الشباب رصيده للنقطة 16، في المركز السابع في الترتيب العام. وتراجع “نسور الجنوب” للمركز 13 في الترتيب العام برصيد 13 نقطة.