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الرياضة

الجيدو الجزائري يتألق في الدورة الافريقية المفتوحة بتونس

بقلم محمد لمين صحراوي
الجيدو الجزائري يتألق في الدورة الافريقية المفتوحة بتونس
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ضمن 4 مصارعين جزائريين، تأهلهم إلى نهائيات الفترة المسائية، لليوم الثاني من الدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو أكابر، الجارية وقائعها بتونس.

وسيواجه الجزائري، أحمد رباحي، في نهائي وزن – 81 كلغ رجال. نظيره الأمريكي دومينيك، بينما يلاقي أسامة كابري الهولندي، هيرين اكسل في نهائي وزن – 90 كلغ.

في حين يواجه، رضا لعمري الفرنسي غودي فلورون في نهائي وزن – 100 كلغ، ومحمد المهدي البيلاروسي ياهور خوخارينا في نهائي وزن + 100 كلغ.

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