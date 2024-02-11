الجيدو الجزائري يتألق في الدورة الافريقية المفتوحة بتونس

ضمن 4 مصارعين جزائريين، تأهلهم إلى نهائيات الفترة المسائية، لليوم الثاني من الدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو أكابر، الجارية وقائعها بتونس.

وسيواجه الجزائري، أحمد رباحي، في نهائي وزن – 81 كلغ رجال. نظيره الأمريكي دومينيك، بينما يلاقي أسامة كابري الهولندي، هيرين اكسل في نهائي وزن – 90 كلغ.

في حين يواجه، رضا لعمري الفرنسي غودي فلورون في نهائي وزن – 100 كلغ، ومحمد المهدي البيلاروسي ياهور خوخارينا في نهائي وزن + 100 كلغ.