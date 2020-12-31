الجيش الأبيض.. هؤلاء ودعناهم بسبب كورونا في سنة 2020

فقد الجيش الأبيض خلال 2020، أزيد من 100 عامل، وأصيب وسط السلك الطبي والعاملين 10 ألاف بفيروس كورونا.

عرفت سنة 2020 منذ بداية جائحة فيروس كورونا وفاة عدد من أفراد الجيش الأبيض ونذكر منهم:

وفاة رئيس قسم الجراحة بمستشفى “فرانس فانون”، وكذا البروفيسور سي أحمد مهدي يوم الاثنين 30 مارس.

وفاة الطبيبة بوديسة الحامل في الشهر الثامن بمستشفى ببرج بوعريريج يوم الجمعة 15 ماي.

وفاة رئيس الجمعية الولائية للأطباء الخواص بسكرة، محمد حوحو، الطبيب المختص في الغدد و السكري يوم الاثنين 6 جويلية .

وفاة البروفيسور عبد الرَّحمان اعمِـيَـر رئيـس مصلحة أمـراض النِّـساء والتَّوليـد بمستشفى زرالـدة يوم الاثنين 10 أوت.

وفاة البروفيسور بوكريسة مروان رئيس مصلحة الاستعجالات الجراحي بوهران يوم الاثنين 17 أوت.

وفاة البروفيسور زبيدة زايدي من جامعة سطيف المختصة في علم الأوبئة يوم الأحد 15 نوفمبر.

وفاة البروفيسور بابا أحمد مصطفى المختّص في طب التشريح لجامعة الطب بوهران يوم السبت 21 نوفمبر.

وفاة البروفيسور بركان سعدي رئيس مصلحة أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى مصطفى باشا يوم الخميس 3 ديسمبر.

وفاة البروفيسور حجاج أول مراد رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بالمركز الاستشفائي الجامعي لتلمسان يوم الاثنين 7 ديسمبر.

وعرف شهر ديسمبر تسجيل وفاة الطبيب الجراح فضيل لطيف بالمدية.

وفاة الطبيب بشير مراح بالاغواط، الطبيب رداح عمار بباتنة.

وفاة الطبيب عبد الرحمان بن سعدون بمستشفى فابور بالبليدة.

وفاة الطبيب احمد بدري بولاية المدية.

وفاة الطبيب غربي كمال ببسكرة.

وفاة الطبيب شمعة ناصر بالبليدة.

وفاة الممرض البشير علي شيكوش العامل بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمسيلة.

وفاة الدكتور تميم رابح جراح ورئيس مصلحة الاستعجالات الجراحية الطبية بمستشفى مفتاح في البليدة.

وفاة أحميدة بن عجيلة بالأغواط.

وفاة الطبيب طارق بن ناجى طبيب عام بباتنة.

وفاة الطبيبة صياح أميرة 29 سنة طبيبة عامة بمستشفى عين أزال بسطيف.