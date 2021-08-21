الجيش الأبيض يفقد ممرضا متخصصا بسبب الوباء

غيب الموت واحدا من عناصر الجيش الأبيض بمستشفى يسعد خالد، في معسكر، المرحوم بن عمر رشيد ممرض متخصص. مشهود له بالكفاءة والتفاني في العمل، متأثرا بفيروس كوفيد 19.

قال إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الصحة، أنه تم إحصاء وفاة مالا يقل عن 302 طبيب شهداء الجائحة من القطاعين العام والخاص. وعدد شهداء المهنيين .من القطاع الصحي بلغ 470 وفاة

وأضاف مرابط في تصريح لإذاعة سطيف، أن الموجة الثالثة كانت الأخطر على عمال القطاع. حيث تم فقدان خلال شهر جويلية فقط 45 طبيبا. ومنذ بداية أوت 23 طبيبا آخر. وعدد المصابين بالفيروس في القطاع تجاوز 30 الف أصابة، بعضها خطرة وأثر بشكل مباشر على الجيش الأبيض.