الجيش الأردني.. لهذا السبب نقلنا أحلام بمروحية عسكرية إلى الأردن!

أصدر الجيش الأردني بيانا حول نقل أحلام بطائرة مروحية عسكرية إلى مدينة البتراء جنوب البلاد.

على هامش مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2018.

وقال البيان، الذي نشرته القيادة العامة على صفحتها الرسمية، تعقيبا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وما رافقه من تعليقات جانب أصحابها عين الحقيقة حول الطائرة التي أشاع الكثير أنها ذهبت خصيصاً لنقل الفنانة أحلام إلى البتراء.

فقد كانت الرّحلة مقرّرة مسبقا إلى جنوب المملكة، وبالتحديد لإعادة وزير الداخلية ومدراء الأجهزة الأمنيّة.

من جولتهم الأمنيّة إلى حدود منطقة المدورة محافظتي معان والعقبة جنوبا.

كمحطّة أخيرة بعد سلسلة لقاءات أمنيّة لهم ضمن المنطقة الجنوبية من المملكة.

وأضاف البيان أنّ، هذه الرحلة تزامنت مع طلب استئجار للطائرة لنقل الفنانة “أحلام” فقط برحلة الذهاب.

وأنّه تقرّر الموافقة على نقلها في رحله الذهاب ولم تنتظر الطائرة عودتها ضمن برنامج خاص بها.