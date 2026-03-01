الجيش الأمريكي يعترف بمقتل 3 جنود خلال عملية إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأحد، مقتل 3 من أفراد القوات الأمريكية في العمليات القتالية، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، خلال عملية إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها: “اعتباراً من الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. في الأول من مارس، قُتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية أثناء العمليات القتالية. وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة كجزء من عملية “الغضب الملحمي” (Operation Epic Fury)”.

وأضاف البيان: “كما أصيب عدد آخر بجروح طفيفة ناتجة عن شظايا وحالات ارتجاج. وهم في طور العودة إلى الخدمة. العمليات القتالية الكبرى لا تزال مستمرة، وجهود استجابتنا متواصلة”.

وختمت القيادة المركزية بيانها بالقول: “الوضع متغير ومتسارع، ولذا، وتقديراً لعائلاتهم. سنحجب أي معلومات إضافية، بما في ذلك هويات محاربينا الذين سقطوا. وذلك حتى مرور 24 ساعة على إخطار ذويهم”.

وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من إعلان الحرس الثوري الإيراني استهدف حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن”. بأربعة صواريخ باليستية.