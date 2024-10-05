الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم قوي وكبير على إيران

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم كبير على إيران.

وحسب ذات المصادر، تستعد إسرائيل، لتنفيذ هجوم كبير على إيران، وذلك ردا على هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري.

وقالت صجيفة “هآرتس” نقلا عن الجيش الإسرائيلي: “نستعد لهجوم كبير في إيران”.

كما لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أن الجيش يستعد للهجوم على إيران وسيكون الأمر جديا وكبيرا. مشيرة إلى أن الجيش منشغل بالاستعدادات للهجوم معظم الوقت.

وتوقعت الهيئة، تعاونا كبيرا في الهجوم من الدول الشريكة في المنطقة.

ونقل موقع “واللا” عن مصادر بالجيش الإسرائيلي قولها إن منظومات الدفاع الجوي أثبتت فعاليتها خلال الهجوم الصاروخي الإيراني.

مشيرة إلى أن الجيش يستعد لشن هجوم على إيران وسيكون جديا ومهما وليس حدثا ثانويا.