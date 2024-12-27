الجيش الإسرائيلي يُحرق مستشفى كمال عدوان بغزة

أقدمت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على إحراق بعض أقسام مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، كما انقطع الاتصال تماما مع المتواجدين داخل المستشفى.

وكشفت وزارة الصحة بغزة، عن إحتراق أقسام العمليات والجراحة والمختبر والصيانة ووحدات الإسعاف بمستشفى كمال عدوان.

موضحة أن الحريق بدأ بالانتشار إلى جميع مباني مستشفى كمال عدوان.

وقالت الوزارة، أن جيش الاحتلال يعمل على نقل المرضى بشكل إجباري وتحت تهديد السلاح إلى المستشفى الإندونيسي.

ومن جهتها، قالت حركة حماس، أن جيش الإحتلال الإرهابي لمستشفى كمال عدوان جريمة حرب موصوفة تتكرر أمام سمع وبصر العالم.

وقالت حماس، أن إقدام جيش الاحتلال الفاشي على إحراق مستشفى الشهيد كمال عدوان بعد اقتحامه. والتنكيل بمن فيه من مرضى وجرحى ونازحين وطواقم طبية هو جريمة حرب موصوفة.

وأضافت حماس، أن إحراق المستشفى انتهاك فاضح للقوانين الدولية والقيم الإنسانية. يتكرّر بشكل ممنهج تجاه المستشفيات والمراكز الطبية والقطاع الطبي الذي تم تدميره في قطاع غزة.

وأكدت حماس، أن الإرهاب الصهيوني وحرب الإبادة والتطهير العرقي المتواصلة منذ خمسة عشر شهراً لن تنجح في كسر إرادة شعبنا ومقاومته الباسلة أو دفعه للتنازل عن أي حقّ من حقوقه الثابتة.