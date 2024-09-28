الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل حسن نصر الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في الغارات التي استهدفت مساء أمس الجمعة مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس، أن الجيش اغتال أيضا قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعدد آخر من القادة خلال الغارات نفسها.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي لا يزال فيه “حزب الله”، ملتزما الصمت بشأن مصير نصر الله.