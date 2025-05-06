الجيش الباكستاني يسقط طائرتين هنديتين

نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن التلفزيون الباكستاني، أن القوات الجوية الباكستانية أسقطت طائرتين هنديتين.

جاء ذلك ردا على الغارات الجوية التي شنتها الهند ليلاً على مواقع في باكستان.

ومن جهتها، نقلت وكالة “رويترز” عن الشرطة أن قصفا عنيفا بين القوات الهندية والباكستانية وقع في 3 مواقع عبر الحدود في كشمير.

وصرّح المتحدث باسم الجيش الباكستاني، في وقت سابق من اليوم، بمقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين في الهجوم الصاروخي الهندي الذي استهدف مواقع في باكستان مساء الثلاثاء.

وكانت الهند قد أعلنت، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، أنها شنت هجمات جوية ضد البنية التحتية لمسلحين داخل باكستان وفي الجزء الخاضع لسيطرة إسلام آباد من كشمير.

وذكر بيان للقوات المسلحة الهندية أنها “نفّذت ضربة دقيقة على معسكرات لإرهابيين في باكستان”.

وأوضح البيان أن “القوات المسلحة الهندية أطلقت عملية مستهدفةً البنية التحتية للإرهاب في باكستان وجامو وكشمير”.