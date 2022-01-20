الجيش الجزائري الأول مغاربيا والـ 3 عربيا وإفريقيا

صنف موقع ” ڨلوبال باور فاير” المختص في الشأن العسكري الجيش الجزائري الأوّل مغاربيا والثالث عربيا وإفريقيا ضم اقوى جيوش العالم لـ 2022.

وحسب تقرير ذات الموقع تصدر الجيش الجزائر الترتيب مغاربيا وأيضا إفريقيا حيث جاء في المرتية الثانية الجيش الغربي متبوعا بتونس

في حين جاء جيشنا في المرؤتبة الثالثة إفريقيا بعد كل من الجيش المصري والجنوب إفريقي. أما عربيا فجاءالجيش السعودي في المرتبة الاولى متبوع بالمصري ثم الجزائري ثالثا.

وإضاف ذات الموقع أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الترتيب العالمي لأقوى جيوش العالم لـ 2022 وجاء الجيش الجزائرفي الـ 31 عالميا.

وتعتمد موقع ” ڨلوبال باور فاير” في تصنيفه على أزيد من 50 عاملا لتصنيف 140 دولة منها القوة العسكرية والمالية وأيضا اللوجيستيكية .. وغيرها من المعايير .

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صنف موقع غلوبال فاير باور المختص بالشؤون العسكرية الجيش الجزائري في المرتبة الـ 3 عربيا والـ21 عالميا والأول إفريقيا. من حيث أعلى ميزانيات الدفاع في العالم لعام 2021. وجاء هذا التصنيف ضمن 140 دولة.

وفي تقريره السنوي كشف ذات الموقع ان ميزانية الدفاع للجيش الجزائري لسنة 2021 بلغت 13.904.000.000 مليار دولار.

كما أضاف موقع غلوبال فاير باور ان الجيش الجزائري إحتلت المرتبة 21 عالميا. حيث تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب العالمي بميزانية بلغت 740.5 مليار دولار.

بينما تصدرت المملكة العربية السعودية الجيوش العربية الأعلى ميزانية حيت بلغت 48.5 مليار دولار. متبوعة بجيش الإمارات العربية المتحدة بـ 23.195.200.000 مليار دولار. يليها الجيش الجزائري بميزانية قدرت بازيد من 13 مليار دولار.

https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=algeria

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