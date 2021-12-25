 الجيش الجزائري الأوّل إفريقيا والـ 3 عربيا في أعلى ميزانيات الدفاع في العالم لعام 2021

صنف موقع غلوبال فاير باور المختص بالشؤون العسكرية الجيش الجزائري في المرتبة الـ 3 عربيا والـ21 عالميا والأول إفريقيا من حيث أعلى ميزانيات الدفاع في العالم لعام 2021. وجاء هذا التصنيف ضمن 140 دولة.

وفي تقريره السنوي كشف ذات الموقع ان ميزانية الدفاع للجيش الجزائري لسنة 2021 بلغت 13.904.000.000 مليار دولار.

وأضاف موقع غلوبال فاير باور ان الجيش الجزائري إحتلت المرتبة 21 عالميا حيث تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب العالمي بميزانية بلغت 740.5 مليار دولار.

بينما تصدرت المملكة العربية السعودية الجيوش العربية الأعلى ميزانية حيت بلغت 48.5 مليار دولار متبوعة بجيش الإمارات العربية المتحدة بـ 23.195.200.000 مليار دولار. يليها الجيش الجزائري بميزانية قدرت بازيد من 13 مليار دولار.

https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=algeria