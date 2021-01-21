الجيش الجزائري الثالث عربيا ضمن أقوى جيوش العالم لـ 2020

إحتل الجيش الجزائري المرتبة الثالثة عربيا والثامن والعشرين عالميا في ترتيب أقوى الجيوش العالم لسنة 2020.

ووفق تصنيف مؤسسة غلوبال فايرباور global firepower لـ 2020 في ترتيب اقوى جيوش العالم الجزائر في المرتبة 3 عربيا و28عالميا.

ووفق ذات المؤسسة جاء ترتيب الجيوش العربية على النحو التالي:

إحتل الجيش المصري المركز الاولى عربيا وذلك بعدد 440 ألف جندي عامل،480 ألف جندي احتياط،وكذا 11.2 مليار دولار ميزانية الدفاع.

وجاء في المركز الثانية الجيش السعودي بـ478 ألف جندي عامل، و325 الف جندي إحتياط،وكذا 67.6 مليار دولار ميزانية الدفاع

بينما جاء الجيش الجزائري في المركز الثالثة بـ130 ألف جندي عامل،و150 ألف جندي إحتياط، وكذا 13 مليار دولار ميزانية الدفاع.

المركز الرابعة إحتلها جيش الإمارت بـ 64 ألف جندي عامل 22.75 مليار دولار ميزانية الدفاع

فيما إحتل جيش العراق المركز الخامسة بـ 165 ألف جندي عامل، و1.73 مليار دولار ميزانية الدفاع

الجيش السوري جاء في المركز السادسة بـ 142 ألف جندي عامل، و1.8 مليار دولار ميزانية الدفاع

الجيش المغربي إحتل المركز السابعة بـ 310 ألف جندي عامل، و200 ألف جندي إحتياط، وكذا 10 مليار دولار ميزانية الدفاع.

المركز الثامنة إحتلها الجيش الاردني بـ 100 ألف جندي عامل، و100 ألف جندي إحتياط، وكذا 2.6 مليار دولار ميزانية الدفاع.

المركز التاسعة الجيش اليمني بـ 43.5 ألف جندي عامل و1.4 مليار دولار ميزانية الدفاع.

المركز العاشر جيش سلطنة عُمان بـ 42.5 ألف جندي عامل و8.686 مليار دولار ميزانية الدفاع.

المركز الحادي عشر الجيش السوداني بـ 104 ألف جندي عامل و85 ألف جندي احتياط، وكذا 2.7 مليار دولار ميزانية الدفاع.

المركز الثاني عشر الجيش الليبي بـ 30 ألف جندي عامل و3 مليارات دولار ميزانية الدفاع.

المركز الثالث عشر الجيش التونسي بـ 36 ألف جندي عامل و550 مليون دولار ميزانية الدفاع.

المركز الرابع عشر الجيش الكويتي بـ 15.5 ألف جندي عامل و24 ألف جندي إحتياط، وكذا 6.8 مليار دولار ميزانية الدفاع.

المركز الخامس عشر الجيش القطري بـ 12 ألف جندي عامل و6 مليارات دولار ميزانية الدفاع.

المركز السادس عشر الجيش البحريني بـ 8 آلاف جندي عامل و1.4 مليار دولار ميزانية الدفاع.

المركز السابع عشر الجيش اللبناني بـ 75 ألف جندي عامل و2.5 مليار دولار ميزانية الدفاع.

المركز الثامن عشر الجيش الموريتاني بـ 16 ألف جندي عامل و502.5 مليون دولار ميزانية الدفاع.

وإحتل آخر الترتيب الجيش الصومالي 20 ألف جندي عامل، و62.2 مليون دولار ميزانية الدفاع.

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