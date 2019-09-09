الجيش الجزائري يُودع طلبيتين لشراء “ميغ 29″ و”سوخوي 30” الروسية

كشف موقع “ميناديفانس” المختص في التسليح، أن الجيش الجزائري أودع طلبيتين لاقتناء طائرات اعتراضية وأخرى مقاتلة من روسيا.

وحسب الموقع، فإن الوفد الجزائري المشارك في معرض ماكس الدولي بروسيا قد أودع الطلبيتين لدى شركة “روسوبورون إكسبورت” الروسية.

وكان وفد جزائري يرأسه قائد القوات الجوية اللواء حميد بومعيزة قد زار قبل أيام معرض ماكس الدولي.

وحسب نفس المصدر، فإن الطلبية الأولى تتعلق بطلب اقتناء سرب طائرات اعتراضية من نوع Mig 29 M/M2.

وتريد الجزائر بهذه الطلبية أن تعوض طائرات “ميغ 29 أس” بطائرات “ميغ 29 أم أم 2”.

وتعتبر “ميغ 29 أم أم 2” طائرة اعتراضية من الجيل الرابع يمكنها تحطيم كل أنواع الأهداف الطائرة بواسطة صواريخ موجهة.

كما يمكن لطائرات “ميغ 29 أم أم 2” أن تهاجم أهدافا أرضية في حال توفر رؤية واضحة.

أما بالنسبة للطلبية الثانية فقد قال موقع “ميناديفانس” أنها تتعلق بطلب شراء سرب طائرات مقاتلة من نوع “سوخوي 30”.

وتعتبر “سوخوي 30” مقاتلة من الجيل الرابع يمكنها ضرب أهداف في كافة الظروف الجوية بصواريخ موجهة وغير موجهة.

ويستطيع هذا النوع من سوخوي القيام بمهمات بعيدة المدى ومساندة القوات الأرضية واستخدام الأسلحة الذكية من دون الدخول في منطقة الدفاع الجوي المعادية .

كما تتميز الطائرة بالقدرة العالية على المناورة ومهاجمة عدة أهداف في آن واحد ومقاومة وسائل العدو الإلكترونية البصرية.