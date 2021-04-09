الجيش الجزائري 3 عربيا و27 عالميا في ترتيب أقوى جيوش العالم لـ 2021

الوطني
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الجيش الجزائري 3 عربيا و27 عالميا في ترتيب أقوى جيوش العالم لـ 2021
بقلم م . فيصل

إحتل الجيش الوطني الشعبي الجزائري المرتبة 27 عالميا والثالثة عربيا حسب موقع “غلوبال فاير باور” المتخصص في الشؤون العسكرية 2021.

ووفق تقرير ذات الموقع تم تصنيف الجيش الامريكي  في المرتبة الاولى عالميا متيوعا بروسيا وتليها الصين لتأتي خلقها الهند.

في حين صنفت مصر المرتبة الوالى عربيا متبوعة بالسعودية في المرتبة الثانية و17 عالميا لتأتي الجزائر رابعا تليها دولة الإمارت المصنفة 36 عالميا.

ويتم تصيف اقوى جيوش العالم حسب موقع “غلوبال فاير باور” حسب القوة العسكرية والمالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافيا.

ولمرفة المزيد من المعلومات إضغط على الرابط:

https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=983023

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