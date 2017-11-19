الجيش السوري يستعيد قريتي حرّان وحردانة في حماة

استعادت وحدات الجيش السوري السيطرة على قريتي حران وحردانة شمال شرق مدينة حماة.

بعد طرد تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المنضوية تحت زعامته.

وانتهت المواجهات باستعادة السيطرة على القريتين المذكورتين والقضاء على العديد من الإرهابيين.

وفرار العشرات منهم، حيث يواصل الجيش السوري عملية تعقبهم.

كذلك تمت استعادة قريتي قصر علي وعرفة، بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين وتحصيناتهم فيهما.

وتواصل وحدات من الجيش تقدمها في إطار العملية العسكرية التي بدأتها لاجتثاث تنظيم “جبهة النصرة” من ريف حماة الشرقي.

وذلك بعد إعلان الجيش خلو المنطقة من إرهابيي “داعش”.