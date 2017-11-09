الجيش السوري يسيطر على مدينة البوكمال في دير الزور

أعلن الجيش السوري اليوم، بسط سيطرته بالكامل على مدينة البوكمال في محافظة دير الزور .

مؤكدا على أن ذلك يعد “إعلانا لسقوط مشروع تنظيم “داعش” الإرهابي ورعاته.

وجاء في بيان للقيادة العامة للجيش السوري:”وحدات من قواتنا المسلحة،

حررت مدينة البوكمال،آخر معاقل تنظيم داعش في المنطقة “.

وأكدت القيادة في بيانها بأن الانتصار:”تحقق بعد معارك عنيفة قتل فيها أعداد كبيرة من الإرهابيين، منهم زعماء للتنظيم الإرهابي”.

وأشارت القيادة إلى أن: “عناصر الهندسة بدأت بتفكيك عبوات ناسفة ومفخخات من أحياء المدينة”.

مضيفه بأن وحدات من الجيش،”لا زالت تلاحق فلول إرهابيي داعش، الهاربين على أكثر من اتجاه” .

“للقضاء على ما تبقى منهم في البؤر الإرهابية في البادية بعد أن تم تدمير مقراتهم وعتادهم”.

واعتبرت القيادة العامة للجيش أن تحرير مدينة البوكمال يمثل،”إعلانا لسقوط مشروع تنظيم داعش، في المنطقة.