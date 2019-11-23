الجيش الشعبي الوطني يستلم مجموعة جديدة من دبابات “تي-90”

تداولت صفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، صورا، تظهر نقل دبابات على أحد طرق الجزائر.

وحسب موقع “سبوتنيك العربي”، نقلا على صحيفة “روسيسكايا غازيتا”، يتعلق الأمر بدبابات “تي-90 إس أ”، والتي يستمر الجيش في إستلام المزيد منها.

وأوردت الصحيفة الروسية، إن القوات المسلحة الجزائرية، تملك أسلحة ومعدات عسكرية من أنواع عديدة.

مشيرة إلى أن مركبات الجيش القتالية المدرعة والمجنزرة ودباباته، من صنع روسي.

مضيفة، أن دبابات “تي-90 إس أ”، تشكل القوة الضاربة الرئيسة للقوات البرية الجزائرية، وتتميز هذه الدبابات، بقوة نارية عالية.

كما تتميز هذه الدبابات، بقدرتها على إستخدام الصواريخ الموجهة، إلى جانب الذخائر العادية الخاصة بالدبابات.