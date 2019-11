الجيش الشعبي الوطني يستلم مجموعة جديدة من دبابات “تي-90”

وحسب موقع “سبوتنيك العربي”، نقلا على صحيفة “روسيسكايا غازيتا”، يتعلق الأمر بدبابات “تي-90 إس أ”، والتي يستمر الجيش في إستلام المزيد منها.

وأوردت الصحيفة الروسية، إن القوات المسلحة الجزائرية، تملك أسلحة ومعدات عسكرية من أنواع عديدة.

مشيرة إلى أن مركبات الجيش القتالية المدرعة والمجنزرة ودباباته، من صنع روسي.

مضيفة، أن دبابات “تي-90 إس أ”، تشكل القوة الضاربة الرئيسة للقوات البرية الجزائرية، وتتميز هذه الدبابات، بقوة نارية عالية.

كما تتميز هذه الدبابات، بقدرتها على إستخدام الصواريخ الموجهة، إلى جانب الذخائر العادية الخاصة بالدبابات.

New batch of T-90S/A delivered to algeria few days ago pic.twitter.com/Rdl3ukQ1YK

— KAD-GHANI (@kad_ghani) November 20, 2019