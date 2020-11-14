الجيش الصحراوي يؤكد أن القصف على مواقع الجيش المغربي بالصحراء الغربية مستمر

أعلن الجيش الصحراوي مساء اليوم السبت أن القصف على مواقع الجيش المغربي بالصحراء الغربية مستمر.

وأوضح البيان رقم 2 الصادر عن الجيش الصحراوي أن عمليات القصف أحدثت أضرارا في الأرواح ومعدات الجيش المغربي.

وأصاف ذات البيان أن عمليات القصف أربكت الخطط العسكرية للجيش المغربي، مؤكدا إطلاق وابلا من النيران على قواعد عسكرية ونقاط إسناد ومراكز إمداد.

وأكد الجيش الصحراوي أن دفاعات الجيش المغربي عجزت عن صد هجماته، حيث أن وحداته قصفت القاعدة 13 من الفيلق 67 بقطاع البكاري.

وكشف الجيش الصحراوي عن إطلاق قذائف صاروخية وهجوما بالرشاشات على قطاعات المحبس والكركرات.

هذا وقد جاء بيان رقم 2 للجيش الصحراوي حول الأوضاع بالصحراء الغربية كمايلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: “لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون” صدق الله العظيم

تتوالى أقصاف وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي على مختلف مخابئ العدو على امتداد تمركزاته بالأجزاء المحتلة من بلادنا محدثة أضرارا في الأرواح والمعدات وإرباكا في خططه العسكرية التي ينتهجها.

وبذا فقد تعرضت عدة قواعد عسكرية ونقاط إسناد ومراكز إمداد لوابل من النيران لم تستطع دفاعاته صدها كان آخرها قصف القاعدة الثالثة عشرة من الفيلق 67 بقطاع البݣاري ليلة البارحة بالقرب من تنيليݣ.

فيما شهدت قطاعات المحبس والڭرڭرات هجومات بالقذائف الصاروخية والرشاشات.

كل الوطن أوالشهادة.

عن المديرية المركزية للمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي.