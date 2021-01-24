الجيش الصحراوي يحذّر المغاربة ويقصف الثغرة غير الشرعية بمنطقة الكركرات

قامت ليلة البارحة السبت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي بقصف الثغرة غير الشرعية بمنطقة الكركرات.

وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الصحراوية، في بيان، أن القصف أتى على الحزام الرملي المغربي.

وأضاف البيان، أن الثغرة شكلّت الخرق المستمر والسافر فيما سبق لوقف إطلاق النار.

من جهتها أشادت الحكومة الصحراوية بهذه العملية النوعية لمقاتلي جيش التحرير الشعب الصحراوي.

وأضاف البيان، أن الحكومة الصحراوية قد نبّهت أنها أصبحت منطقة حرب بكاملها في مجالها الجوي والبري والبحري.

كما حذّرت كافة الشركات التجارية والإقتصادية والمصالح العامة والخاصة من مغبة التورط في العمل بالصحراء الغربية.

وحذرت من إستعمال بحرها أو برها سوى للإستثمار أو كممر للسلع والبضائع وأنها لن تكون مسؤولة عما سيلحقها من ضرر.

وكشف البيان، أن الحكومة الصحراوية في ظل ظروف الحرب العدوانية المفروضة على شعبها ظلت دائما متمسكة بمبادئ القانون الدولي.

وكذلك متمسكة بحق شعبها المشروع في الدفاع عن النفس، ولم تستهدف المدنيين طيلة حربها التحريرية.

وحسب البيان، فإن الحكومة الصحراوية نبّهت إلى خطورة إقحام المحتل المغربي للمدنيين في المواقع العسكرية.

واعتبرت القصف الذي إستهدف ثغرة الكركرات بمثابة التحذير الذي يجب أخذه على محمل الجد.

ودعت الحكومة الصحراوية كافة المواطنين المغاربة لتجنب إستعمال هذه الثغرة غير الشرعية وغيرها من أماكن تواجد القوات الملكية المغربية.

وكشفت أن هذه الثغرات ستبقى هدفا شرعيا دائما لضربات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي.

كما دعت كل الصحراويين أين ما تواجدوا للدفاع عن وطنهم وكرامتهم والمزيد من التجنيد في سبيل تحقيق أهداف شعبهم في الحرية.