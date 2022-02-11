الجيش الصحراوي يدك مواقع الاحتلال المغربي في قطاع حوزة

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قام بها الجيش الصحراوي على مواقع قوات الاحتلال المغربي.

وحسب البيان العسكري رقم 457، فلقد استهدفت وحدات الجيش الصحراوي اليوم الجمعة، تخندقات جنود الاحتلال المتمركزة بقطاع حوزة.

حيث تم استهداف تمركزات وتخندقات جنود الاحتلال بقطاع حوزة بأقصاف عنيفة ومركزة ،مستهدفة مناطق اكصيبي النخلة وأكصيبي أمشغب ولكصيبي لكصر .

وحسب نفس البيان، فلقد استهدف جيش “البوليزاريو” تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات المحبس.

بالإضافة الى حوزة، البكاري والفرسية، اين تم استهداف مناطق أكرارة الفرسيك، أم الدكن، فدرة لبير وروس تاركانت .

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التقى المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي السفير عمار بلاني، اليوم الأربعاء بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا .

والذي يقوم بزيارة عمل للجزائر في ختام جولته الأولى في المنطقة حسب بيان وزارة الخارجية.

وخلال المحادثات، عرض المبعوث الشخصي بشكل عام ملامح ولايته الهادفة إلى إحياء العملية السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت الطرف المغربي.

والذي يواصل مضاعفة العوائق والظروف الباهظة من أجل إدامة العملية السياسية. الأمر الواقع الاستعماري.

وبعد التذكير بسياق الحرب التي تجري فيها مهمة المبعوث الشخصي بعد خرق وقف إطلاق النار.

وذلك من قبل قوة الاحتلال المغربية التي انتهكت بشكل صارخ الاتفاقات العسكرية باحتلالها ،في 13 نوفمبر 2020 ، المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الكركرات.

حيث أكد الوفد الجزائري من جديد بهذه المناسبة ، موقف الجزائر المبدئي سواء فيما يتعلق بالمسألة الموضوعية أو الجوانب المتعلقة بالصيغة.

وأصر بشكل خاص على الحاجة إلى:

1-الشروع، عند استيفاء الشروط في مفاوضات مباشرة بحسن نية وقبل كل شيء دون شروط مسبقة بين طرفي النزاع.

أي جبهة البوليساريو والمملكة المغربية التي تم تحديدها على أنها مثل الأمن. قرارات المجلس ـ من هذا المنطلق دعا رؤساء دول وحكومات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ، في 9 مارس 2021 ، الدولتين العضوين، المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، إلى إجراء محادثات مباشرة وصريحة، وبدون أي شروط مسبقة وفقاً للمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

2 – إعادة تفعيل وتنشيط خطة التسوية المشتركة لعام 1991 (الأمم المتحدة – منظمة الوحدة الأفريقية). باعتبارها الاتفاقية الوحيدة التي قبلها طرفا النزاع وصادق عليها مجلس الأمن مرتين.

و أخيرا، ومهما كانت العمليات المتوخاة ، يجب مراعاة الضرورة الحتمية المتمثلة في الممارسة الحرة للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وهذا يتفق مع القانون الدولي ومذهب الأمم المتحدة فيما يتعلق بإقليم لم يتم إنهاء استعماره بعد والذي لم يتم تحديد مركزه بعد تحت رعاية الأمم المتحدة ومسؤوليتها السياسية والأخلاقية.

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استقبل عمّار بلاني، المبعوث الخاص بوزارة الشؤون الخارجية المكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، اليوم الخميس، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وفدا برلمانيا موريتانيا برئاسة المختار ولد أخليفة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية.

وفي مستهل اللّقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما الكبير وسعادتهما البالغة بنجاح زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر، خلال الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر 2021، والتي توجت بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون في قطاعات عديدة ومجالات هامة، تعكس الإرادة القوية التي تحذو قادة البلدين لبناء شراكة استراتيجية تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين و على عموم المنطقة.

و بهذا الخصوص، أشاد عمّار بلاني والمختار ولد أخليفة بتوقيع البلدين على مذكرة التعاون. وتتعلق المذكرة بإنجاز الطريق البرّي الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات. وهو المشروع الاستراتيجي الهام الذي من شأنه أن يعزّز مستقبلا الديناميكية الكبيرة التي شهدتها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

على صعيد آخر، شكّل هذا اللّقاء فرصة للجانبين للتطرّق إلى العديد من القضايا والمسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ولقد أبانت النقاشات الثرّية والمثمرة التي أجراها الطرفان عن تطابق تام في وجهات نظر البلدين. و في مواقفهما إزاء مجمل التحدّيات في المنطقة والعالم.