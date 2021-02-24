الجيش الصحراوي يشن هجمات مكثفة على مواقع المخزن

اعلنت وزارة الدفاع الصحراوية أن جيشها شن هجمات جديدة إستهدفت مواقع المخزن الذي يتعرض للقصف المتواصل على طول جدار العار.

وأوضح البيان العسكري رقم105 نقلا عن وأص أن “مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قصفت يوم أمس الثلاثاء جحور جنود الاحتلال.

وأضاف البيان ان عمليات القصف جنود الإحتلال تمت بمنطقة لب أظليم بقطاع تشلة.

بينما اليوم استهدف مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي بقصف عنيف نقاط تمركز جنود الإحتلال بمناطق مختلفة وهي:

منطقة روس السبطي بقطاع المحبس، ومنطقة لعكد بقطاع المحبس، ومنطقة المسمار بقطاع أتويزكي، ومنطقة أصيبة الشهداء بقطاع أتويزكي.

وووفق و.أ.ص هجمات الجيش الصحراوي تتوالى مستهدفة معاقل قوات المخزن التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات.