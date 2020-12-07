الجيش الصحراوي يقصف مواقع جيش الإحتلال المغربي في تشلة والفرسية والسمارة

أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية تنفذها هجومات إستهدفت مواقع قوات الإحتلال المغربي بكل من تشلة، الفرسية والسمارة.

حسب البلاغ العسكري رقم 25 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين شهدت ليلة أمس الأحد واليوم الإثنين قصف عدة مواقع.

الجيش الصحراوي قام بقصف إستهدف تمركزات قوات الإحتلال المغربي في منطقة قلب الظليم بقطاع تشلة.

كما قصف الجيش الصحراوي مركز ومتكرر ضد قواعد جنود الاحتلال في روس أوديات الشديدة بقطاع الفرسية.

بالإضافة إلى قصف مركز إستهدف مواقع العدو في منطقة بنكرات في قطاع السمارة.