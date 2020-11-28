الجيش الصحراوي يقوم بقصف عنيف على معاقل الإحتلال المغربي

قام الجيش الصحراوي، بقصف مواقع قوات الإحتلال المغربي المتخندق على طول جدار العار لليوم الـ16 على التوالي.

وحسب بيان وزارة الدفاع الصحراوية رقم 16، فلقد نفذت قوات الجيش الصحراوي امس هجمات عنيفة على مناطق تمركز الجيش المغربي بقطاع تشلة ومنطقة ام ادمن بقطاع البكاري.

أما صبيحة اليوم فلقد تم قصف جنود المخزن المغربي في منطقة روس فدرة التمات بقطاع حوزة مرتين متتاليتين.

بالإضافة الى قصف مركز على تخندقات الإحتلال المغربي في قطاع السمارة.

وكشف ذات البيان أن قوات الاحتلال المغربي تكبدت خسائر ضخمة في الأرواح والمعدات على طول جدار العار.