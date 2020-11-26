الجيش الصحراوي يقوم بهجمات عنيفة ضد قواعد ومراكز تجمع الإحتلال المغربي

يواصل الجيش المغربي هجماته على قواعد ومراكز تجمع قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف جدران الذل والعار للأسبوع الثاني على التوالي.

وحسب بيان وزارة الدفاع رقم 14، فلقد إستهدف القصف أمس الأربعاء مواقع جنود الاحتلال بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد، قطاع البكاري و منطقة كلب أظليم بقطاع تشلة.

بالإضافة الى مركز قوات الجيش المغربي بمنطقة فدرة التمات بقطاع آمگالا، و منطقة روس ديرت بقطاع حوزة.

أما اليوم الخميس، فلقد استهدف القصف قواعد الجنود المغاربة في منطقة فدرة العش بقطاع حوزة ومنطقة أمكلي أزگلمة بقطاع آمگالا.

وأيضا منطقة ازمول أم خملة بقطاع أم أدريگ وقطاع المحبس.

وحسب نفس البيان فلقد كبّد هذا الهجوم قوات الاحتلال المغربي خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول الجدار المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية.