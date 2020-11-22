الجيش الصحراوي يقوم بهجومات عنيفة على مواقع تمركز جنود الإحتلال المغربي

نفذت مفارز الجيش الصحراوي، هجمات جديدة لليوم العاشر على التوالي استهدفت مواقع تمركز جنود الاحتلال المغربي.

وحسب البلاغ العسكري رقم 10 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، فإن قواتها استهدفت مواقع تمركز جنود الاحتلال المغربي المتخندقين خلف جدار الذل والعار.

وأوضح المصدر نفسه، أن يوم أمس ونهار اليوم شهد تنفيذ هجمات عنيفة حولت أجزاء معتبرة من حزام العار المغربي إلى أنقاض ملتهبة بفعل القصف المتواصل.

أما خلال يوم أمس السبت 21 نوفمبر ، فقد استهدف الجيش الصحراوي الأشاوس مواقع قوات العدو المتخندقة في منطقة فدرة العش بقطاع حوزة.

وفي أقصى الجنوب قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع جنود الاحتلال في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

ونهار اليوم الأحد 22 نوفمبر نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة هجمات مركزة استهدفت مواقع العدو التالية :

– قصف عنيف استهدف تخندقات العدو المتمركزة في قطاع السمارة.

– قصف مباشر استهدف جنود الاحتلال المغربي في منطقة روس أوديات غالية بمنطقة آمكالا.

– قصف مركز استهدف مواقع العدو في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد ثانية.

وأبرز البلاغ أن هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي البطل تتوالى مخلفة أضرارا مادية وبشرية على طول جدار الذل والعار.