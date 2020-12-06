الجيش الصحراوي يواصل قصفه العنيف لقوات “المخزن” لليوم الـ24 على التوالي

أصدرت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأحد، بيان، كشفت فيه عن الهجومات التي قامت بها على قوات الإحتلال المغربية أمس واليوم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية، إن جيش التحرير الصحراوي، واصل لليوم الـ24، هجوماته المركّزة على مواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأفاد البيان، أن يوم أمس شهد استهداف قواعد العدو المتخندقة في مناطق روس أوديات السديدة بقطاع الفرسيةـ بالإضافة الى منطقة أكليبات العكاية بقطاع أوسرد.

أما نهار اليوم الأحد، فقد قصفت وحدات الجيش الصحراوي، مواقع الإحتلال المغربي في أم الدكن بقطاع البكاري وقطاع الفرسية.

كما شن الجيش الصحراوي هجومات عنيفة حسب نفس البيان، اليوم الأحد، على منطقتي فدرة لغراب و شمال ديرت بقطاع حوزة و منطقة تنوشاد بقطاع المحبس.