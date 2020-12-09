الجيش الصحراوي يواصل قصفه لقوات “المخزن” لليوم الـ27 على التوالي

أصدرت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، بيان، كشفت فيه عن الهجومات التي قامت بها على قوات الإحتلال المغربية أمس واليوم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية، إن جيش التحرير الصحراوي، واصل لليوم الـ27، هجوماته المركّزة على مواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

واستهدف القصف أمس ونهار اليوم الأربعاء مناطق تخندق الإحتلال المغربي في منطقة الفيعيين و أگرارة الرمث بقطاع الفرسية.

بالإضافة الى منطقة أمگلي التمات بقطاع آمگالا وبنكارات بقطاع السمارة، كما استهدف القصف الصحرواي منقطتي تنوشاد و روس السبطي بقطاع المحبس.