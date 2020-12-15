الجيش الصحراوي يواصل قصف الإحتلال المغربي لليوم 33 على التوالي

واصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجماته المركزة على معاقل ونقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي لليوم 33 على التوالي.

وحسب البيان العسكري رقم 33 الصادر اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية، فإن قوات الجيش الصحراوي إستهدفت خلال يوم أمس ونهار اليوم مواقع متفرقة من جدار العار المغربي.

أما خلال اليوم الثلاثاء، فقد قصفت وحدات الجيش الصحراوي مواقع القوات المغربية في كل من منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس، ومنطقة أودي أَصْفَ بقطاع السمارة، وقطاع تشلة، يضيف البيان.

كما استهدف القصف العنيف أيضا، مواقع جنود الاحتلال المغربي في منطقة روس السبطي بقطاع المحبس، ومنطقة بنكارات بقطاع السمارة، ومنطقة كلب النص بقطاع آوسرد.