الجيش الصحراوي يواصل قصف عدة مواقع للجيش المغربي في جدار العار

واصل الجيش الصحراوي، هجماته المركزة على تخندقات الجيش المغربي في جدار العار لليوم الـ13 على التوالي.

وحسب بيان وزارة الدفاع الصحراوية رقم 13، فلقد استهدف القصف في اليومين الماضيين قوات الإحتلال المغربي في كل من اعظيم ام اجلود بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين.

بالإضافة الى منطقة الفيعيين بقطاع الفرسية ثلاث مرات، مع قصف القوات المغربية في فدرة لقراب قطاع حوزة وكلب اظليم قطاع تشلة.

وقطاع حوزة وأمكلي اشريف بقطاع امكالا بالإضافة الى قطاع المحبس وام ادريكة.

كما قصفت قوات الجيش الصحراوي، تخندقات الجيش المغربي باكليبات العكاية قطاع اوسرد وسطيلة بوكرين بقطاع اوسرد.

وحسب نفس البيان فلقد خلفت هذه الهجمات خسائر فادحة في الارواح والمعدات.