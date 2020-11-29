الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع جيش الإحتلال المغربي لليوم 17 على التوالي

يواصل الجيش الصحراوي، هجماته المكثفة ضد قواعد الجيش المغربي لليوم 17 على التوالي.

وحسب البلاغ العسكري رقم 17 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، فقد استهدف مقاتلو الجيش الصحراوي، يوم أمس السبت، استهدف مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع العدو التالية:

– قصف عنيف استهدف نقاط تمركز العدو بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس

– قصف مركز استهدف قوات الاحتلال بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين.

– قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريگة.

– قصف مركز استهدف قواعد جيش الاحتلال بمنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية.

– قصف عنيف استهدف نقاط تمركز العدو في منطقة روس السبطي بقطاع المحبس ثانية.

في حين استهدف مقاتلو الجيش الصحراوي نهار اليوم الأحد، المواقع التالية :

– قصف عنيف استهدف قواعد جنود الاحتلال في منطقة أم أدگن بقطاع البگاري.

– قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال بمنطقة الشيظمية بقطاع المحبس.

– قصف مركز استهدف تخندقات جنود الاحتلال في منطقة حفرة إشياف بقطاع البكاري.