الجيش الصحراوي يواصل قصف مواقع جيش الاحتلال المغربي لليوم 12 على التوالي

يواصل مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجماتهم ضد جنود الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي.

و حسب ما كشفه البلاغ رقم 12 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، فإن قواتها نفذت هجمات يوم أول أمس الأحد 22 نوفمبر، إستهدفت تخندقات العدو في فدرة العش بقطاع حوزة.

وأضاف المصدر نفسه، أن جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذ يوم الاثنين 23 نوفمبر هجمات استهدفت مرتين تمركزات جيش الاحتلال المغربي في فدرة التمات بقطاع حوزة مسببة تدميرها.

وواصل البيان، أنه تم قصف أمكلي التمات بقطاع أمكالا بالاضافة الى قصف مركز استهدف قوات العدو في روس حفرة إشياف بقطاع البكاري.

وفي الأخير، أكد بلاغ وزارة الدفاع الصحراوية، عزم مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي على مواصلة استهداف تخندقات الاحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار.