الجيش الصحراوي يواصل هجوماته ضد معاقل الاحتلال المغربي

أعلن الجيش الصحراوي في بيان له اليوم، عن تنفيذ هجومات مكثفة يومي الأربعاء والخميس، استهدف معاقل قوات الإحتلال المغربي.

وحسب البلاغ العسكري رقم 7 لوزارة الدفاع الصحراوية، فلقد قام مقاتلوا الجيش الصحراوي بشن هجومات أمس الأربعاء على مخابئ جنود الإحتلال المغربي التي تتخندق خلف جدار العار.

كما تواصل دك معاقلهم اليوم ايضا، حيث احدث هذا الهجوم أضرار بالغة في دفاعات الإحتلال المغربي في مواقع تمركز قواته.

وذلك في قطاع أم أدريكة أمس الأربعاء، وفي قطاع امكالا، حوزة، قطاع الفرسية وقطاع أم أدريكة مرتين بالنسبة ليوم الخميس.