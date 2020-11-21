الجيش الصحراوي يواصل هجوماته على قوات المخزن المغربي

أعلن الجيش الصحراوي، اليوم السبت، عن شن هجومات استهدفت مواقع تمركز قوات الإحتلال المغربي خلف جدار العار.

وحسب بيان وزارة الدفاع الصحرواية رقم 9 ، فلقد ضربت الهجومات مواقع تمركز القوات المغربية في قطاع آمغالا ليومين متتالين.

وحسب نفس البيان، فلقد نفذت قوات الجيش الصحراوي هجمات مركزة على قواعد الجيش المغربي بمنطقة أغزالة لخشيبي بقطاع السمارة.

بالإضافة الى قصف عنيف على تخندقات العدو في منطقة فدرة أبروك وفدرة المرس بقطاع حوزة.

كما أضاف بيان وزارة الدفاع الصحراوية، أن الهجومات مازالت متواصلة الى حد الآن، حيث خلّفت أضرارا مادية وبشرية على طول جدار العار.