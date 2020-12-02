الجيش الصحراوي يواصل هجوماته على معاقل قوات “المخزن”

أصدرت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، بيان، كشفت فيه عن الهجومات التي قامت بها على قوات الإحتلال المغربية أمس واليوم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية، إن جيش التحرير الصحراوي، واصل لليوم الـ 20، هجوماته المركّزة على مواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

واستهدفت الهجومات أمس الثلاثاء، منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية ومنطقة أعظيم أم أجلود مرتين خلال نفس اليوم وأيضا قطاع تشلة.

أما بالنسبة الى غارات اليوم، فإستهدفت تخندقات جيش الإحتلال المغربي في منطقة روس أوديات أشْديدة بقطاع الفرسية .

ومنطقتي الشيظمية و أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس حسب نفس البيان.