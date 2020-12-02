الجيش الصحراوي يواصل هجوماته على معاقل قوات “المخزن”

أصدرت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، بيان، كشفت فيه عن الهجومات التي قامت بها على قوات الإحتلال المغربية أمس واليوم.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوية، إن جيش التحرير الصحراوي، واصل لليوم الـ 20، هجوماته المركّزة على مواقع تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.
واستهدفت الهجومات أمس الثلاثاء، منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية ومنطقة أعظيم أم أجلود مرتين خلال نفس اليوم وأيضا قطاع تشلة.
ومنطقتي الشيظمية و أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس حسب نفس البيان.
وأضاف ذات البيان أن هجومات الجيش الصحراوي، قد كبّد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.
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