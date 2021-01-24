الجيش الصحراوي يوسّع رقعة هجماته ويقصف ثغرة الكركرات!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لعمليات القصف التي قامت بها قواتها أمس الجمعة واليوم.

وحسب البيان العسكري الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ 73، فلقد عرفت توسيع رقعة الهجمات الصحراوية.

أين امتدت من ثغرة الكركرات بالجنوب الغربي إلى المحبس بالشمال الشرقي.

وإستهدف قصف “البوليزاريو”، أمس السبت، مواقع القوات المغربية في ثغرة الكركرات غير الشرعية بقطاع بئر ﯖندوز.

بالإضافة الى قواعد جنود “المخزن” على طول المنطقة الفاصلة بين أنزران وﯖلب أظليم بقطاع تشلة.

أما بالنسبة لليوم الأحد، فلقد تم قصف مواقع القوات المغربية في منطقة أوديات أشديدة بقطاع الفرسية.

كما تم دكّ معاقل تخندق الجنود المغاربة في منطقة تنوشاد بقطاع المحبس ومنطقة أم أدﯖن بقطاع البكاري.