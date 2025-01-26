الجيش الصهيوني سيسمح بدءا من صباح الغد بعودة النازحين في غزة إلى شمال القطاع

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، إن جيش الكيان الصهيوني سيسمح ابتداء من صباح اليوم بعودة النازحين في غزة إلى شمال القطاع.

وفي بيان نشره على صفحته بمنصة “X”، أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهود واثنين من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم.

وأضاف ذات المتحدث، أن حماس ستقوم بتسليم 3 رهائن إضافيين يوم السبت وفقا للاتفاق .

وفي المقابل ستسمح السلطات الصهيونية ابتداء من صباح يوم الاثنين بعودة النازحين في غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع. وفقا للمتحدث باسم الخارجية القطرية.