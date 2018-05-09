الجيش الصهيوني: فيلق القدس الإيراني أطلق 20 قذيفة على الجولان

قال المتحدث باسم الجيش الصهيوني ​أفيخاي أدرعي، فجر الخميس، إن فيلق القدس الإيراني أطلق 20 قذيفة باتجاه هضبة الجولان.

وأفاد في تغريدات له بأنه في الساعة 10.00 تم رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من قبل فيلق القدس باتجاه هضبة الجولان.

واعتبر أفيخاي أدرعي ذلك عدوانا إيرانيا خطير.

وأكد المتحدث أنه تم اعتراض بعض الصواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار ملموسة.

وقال “نعتبر هذا الحادث بمثابة اعتداء إيراني وننظر إليه بخطورة”.

مضيفا “نحن مستعدون لسيناريوهات متنوعة.. في هذه اللحظة لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية”.