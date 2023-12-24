الجيش الصهيوني يتكبد خسائر فادحة 

أعلن الجيش الصهيوني، اليوم الأحد، عن مقتل جندي إضافي في معارك بقطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ مساء السبت إلى 14 قتيلا.

وقالت صحيفة “يسرائيل هايوم”، أن الرقيب أول روئي إلياس، البالغ من العمر 21 عاما، قد قُتل. مشيرة إلى أنه سقط خلال المعارك العسكرية الدائرة في جنوبي غزة.

وقالت إذاعة الجيش الصهيوني، إن 13 ضابطا وجنديا قتلوا نهاية هذا الأسبوع في قطاع غزة، في أثقل حصيلة منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدة على منصة إكس، إن 8 جنود وضباط قتلوا السبت. وأن 6 جنود وضباط آخرين أصيبوا خلال المعارك، في 3 حوادث منفصلة.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجنود الصهيونيين إلى 153، منذ بداية الحرب البرية في السابع والعشرين من أكتوبر.

وبحسب إحصائيات الجيش الصهيوني، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي، 486 قتيلا.

كما قالت كتائب القسام اليوم الأحد إن مقاتليها استهدفوا بقذائف “الياسين 105” 3 دبابات “ميركافا”. إحداها في حي القصاصيب بمخيم جباليا، واثنتان على مشارف منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت “سرايا القدس” استهداف دبابة “ميركافا” بقذيفة “التاندوم” في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد.

فيما أعلنت سرايا القدس قصف تحشدات عسكرية صهيونية في محيط مسجد الظلال شرق خان يونس برشقة صاروخية وقذائف الهاون.