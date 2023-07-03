الجيش الصهيوني يجتاح جنين.. 5 قتلى فلسطينيين

ينفذ الجيش الإسرائيلي منذ مساء أمس عملية عسكرية على جنين قد تستمر 48 ساعة تحت مسمى “المنزل والحديقة”، تتخللها غارات جوية بهدف “إزالة التهديد من المنطقة”.

وقالت “القناة 12″ـ إن من بين القوات التي تشارك في اجتياح جنين “لواء الكوماندوز، لواء المظليين، قوات المستعربين، قوات اليمام”.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين إلى 5، وإصابة 27 آخرين، 7 منهم بحالة خطرة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن “5 شهداء سقطوا في أقل من 10 ساعات برصاص الاحتلال الإسرائيلي. ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 185 شهيدا”.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين، أنه لا ينوي احتلال مخيم جنين. في وقت شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن مؤسسة الدفاع مستعدة لكل سيناريو.