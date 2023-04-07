الجيش الصهيوني يحشد قواته مقابل قطاع غزة ولبنان

أعلن الجيش الصهيوني اليوم الجمعة، أنه يحشد قواته في المنطقتين الجنوبية والشمالية، مقابل قطاع غزة ولبنان.

ويأتي هذا، عقب ليلة من المداولات الأمنية التي جرت خلال الليلة الماضية في الكيان الصهيوني.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إنه “بناء على تقييم الوضع. قمنا بتعزيز القوات المقاتلة والمدفعية في القيادة الشمالية والجنوبية للتعامل مع سيناريوهات محتملة”.

وأضاف أن “جيش الدفاع الصهيوني جاهز ومستعد لحماية مواطنيه”. مشيرا إلى أن “الغارات التي شنها الليلة الماضية على أكثر من جبهة هي رسالة واضحة بهذا الأمر”.

وأفاد أدرعي بأن الجيش الصهيوني أغار على “مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى تابعة لحماس في جنوب لبنان”.

كما استهدف 3 أهداف في لبنان، وقال إنها تابعة لحركة حماس، وتقع في منطقة أطلِق منها صواريخ باتجاه الجليل الغربي أمس.

وقال موقع “واينت” العبري إن القصف استهدف مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن “حماس تقف وراء القصف من لبنان وغزة”، قبل أن يشن غارات فجر اليوم، على مواقع في جنوب لبنان وقطاع غزة.