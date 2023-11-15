الجيش الصهيوني يستجوب عدداً من العاملين بمستشفى الشفاء

أكد د. محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي ان جيش الإحتلال لا يزال ينتشر في عدد من مباني مجمع الشفاء الطبي.

وكشف مدير مجمع الشفاء الطبي أن الجيش الصهيوني متواجد بمبنى غسيل الكلى دون أن يكلف نفسه بإحضار وقود لإعانة المرضى.

وحسب قناة غزة الان قال أبو سلمية “لا نستطيع الوصول للصيدلية من أجل إسعاف المرضى فالاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك”. بالإضافة إلى أن المياه والكهرباء والأوكسجين مقطوعة عن كل أقسام المستشفى.

وقام جيش الصهاينة بإستجواب عدداً من العاملين في عدد من أقسام المستشفى. حيث قاموا بغلق أقسام المستشفى على المحتجزين فيها ولا يمكن الخروج منها أو الدخول إليها.

وصرح مدير المستشفى الشفاء انه لم نستطع التواصل مع الأطباء للاستفسار عن وضع النزلاء خصوصاً الأطفال الخدج. كما أن جروح النزلاء بدأت تتعفن بشكل كبير بعد توقف كل الخدمات بالمستشفى. زيادة إلى ذلك رائحة الموت تفوح في كل مكان بدءاً بقسم الطوارئ وصولاً إلى آخر مبنى بالمستشفى..أصبحنا عاجزين عن تقديم الخدمات الصحية للمرضى في ظل انعدام المقومات.