الجيش الصهيوني يعتدي على الفلسطينيين بنابلس

تعرض العشرات من الفلسطينيين لإصابات بجروح، وحالات اختناق أمس الأحد، خلال اعتداءات لقوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين على مدينة نابلس.

وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب 30 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق، في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على الفلسطينيين.

كما أقدم مستوطنون على تحطيم واجهات مركبات فلسطينية في القرية، التي تتعرض لاعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين.

وفي مدينة الخليل، سلمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم 12 منزلا في منطقة يطا.

وتواصل قوات الاحتلال بشكل شبه يومي, انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، من خلال اقتحام بلداتهم ومدنهم ومحاصرتها، والاعتداء عليهم وعلى أراضيهم ممتلكاتهم.