الجيش الصهيوني يعترف بإصابة 15 جنديا خلال معارك بغزة

إعترف جيش الاحتلال الصهيوني بإصابة 15 جنديا من عناصره خلال معارك بقطاع غزة.

وأكد كتائب القسام تمكنها من تفجير مبنى تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بـ 4 عبوات ناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

ووفقا لمستشفى “سوروكا الصهيوني” فإن 48 جندياً مصابا يرقدون في المشفى بينهم 10 بحالة خطيرة.

واضافت المقاومة أنه بعد رصد تموضع لجنود الاحتلال بداخلها.. تمكن مقاتلونا من تفخيخ ونسف مدرسة تحصن بها عشرات من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون بمدينة غزة.