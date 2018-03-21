الجيش الصهيوني يعترف رسميا بتدمير مفاعل نووي في سوريا عام 2007

قال الجيش الصهيوني الأربعاء انه استهدف بغارة جوية عام 2007 منشأة في شرق سوريا يشتبه بأنها كانت تؤوي مفاعلا نوويا تطوره سوريا سرا.

ويشار إلى أنه في 6 سبتمبر 2007 أسفرت غارة جوية في منطقة الكُبر بمحافظة دير الزور السورية عن تدمير منشأة صحراوية.

أعلنت الولايات المتحدة في وقت لاحق أنها كانت تضم مفاعلا نوويا تبنيه سوريا سرا بمساعدة من كوريا الشمالية.

في اتهام نفته سوريا، مؤكدة أن المنشأة المستهدفة ليست سوى قاعدة عسكرية مهجورة.

وزار مفتشون بعد وقوع الحادثة، الموقع حيث تم العثور على آثار لمادة اليورانيوم عام 2009.

ما وجه التحقيقات إلى نتيجة أن الموقع قد يحمل معالم تشبه مفاعلا نوويا غير معلن.