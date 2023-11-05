الجيش الصهيوني يعلن ارتفاع عدد قتلاه في غزة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلاه بنيران المقاومة الفلسطينية، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني دانيال هاغاري، إن عدد القتلى من جنودنا وضباطنا ارتفع إلى 347 منذ 7 أكتوبر.

وأوضاف دانيال هاغاري أنه تم إبلاغ عائلات القتلى الصهاينة ال347.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قد أكد أمس السبت بأن مقاتلي الكتائب يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده”.

وقال في كلمة متلفزة، “إن الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية إسرائيلية، وأدخلت خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين التي استهدفت القوات المتحصنة بالبنايات.”

وكان أبو عبيدة قد أشار في تصريح سابق إلى أن أعداد القتلى الصهاينة أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو”.