الجيش الصهيوني يعلن تنفيذ هجوم بري في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، أن قواته البرية نفذت خلال الليل “عملية محددة الهدف في وسط قطاع غزة” بدعم من “طائرات مقاتلة ومسيرات”.

وحسب بيان للجيش الصهيوني، فإن الجنود خرجوا بعد ذلك من القطاع بدون تكبد إصابات. مشيرا من جهة أخرى إلى قصف مواقع لحماس “على امتداد قطاع غزة”.

وأضاف البيان إن “قوات مشاة، ومدرعات وهندسة تابعة لفرقة 36 وبمرافقة طائرات مسيرة ومروحيات قتالية تابعة للجيش توغلت وسط قطاع غزة”.

وأضاف البيان: “كجزء من عملية التوغل، شنت طائرات ومدفعيات تابعة للجيش. غارات على أهداف تابعة لمنظمة حماس في حي الشجاعية وأنحاء القطاع”.

وواصل البيان: “غادرت القوات المنطقة بعد استكمال المهمة دون وقوع خسائر في صفوف قواتنا”.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في السابع من الشهر الجاري، ارتقى أكثر من 7 آلاف مواطن. من بينهم نحو 3000 طفل، بالإضافة إلى نحو 18500 جريح. كما وصل قرابة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في جميع محافظات قطاع غزة.