الجيش الصهيوني يفرض حصارا على مسجد بجنين!

اقتحم الجيش الصهيوني مخيم جنين وفرض حصارا على مسجد بزعم تحصن مسلحين داخله.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء العملية العسكرية المحتدمة، منذ فجر الاثنين، إلى 8. بينما أصيب أكثر من 40 بجروح، إصابات 10 منهم خطيرة.

واعتقلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بحسب ما أفاد مراسلنا.

وتواصل القوات الإسرائيلية هجومها العنيف على مدينة جنين ومخيمها. وتستخدم القوات الإسرائيلية الطائرات المسيرة في الهجوم على جنين ومخيمها.

وشوهدت ست طائرات مسيرة على الأقل تحلق فوق المدينة والمخيم المكتظ بالسكان الذي يضم حوالى 14000 نسمة في أقل من نصف كيلومتر مربع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عملية واسعة النطاق تجري داخل جنين وحولها، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن “الجيش الإسرائيلي يضرب جنين بقوة كبيرة”. مضيفا أنه “لا توجد خطط لتوسيع العملية العسكرية إلى كل أنحاء الضفة الغربية”.